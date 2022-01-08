В Италии ввели штраф для жителей старше 50 лет за отказ вакцинироваться от коронавируса Фото: кадр из видео

Власти Италии ввели штраф для жителей старше 50 лет за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции.

По информации газеты La Stampa, отказавшиеся от вакцины граждане страны старше 50 лет будут оштрафованы на 100 евро. Наказание коснется тех, кто до 1 февраля 2022 не прошел вакцинацию или не сделал укол хотя бы первым компонентом препарата от COVID -19.

Ранее правительство Италии ввело обязательную вакцинацию для жителей старше 50 лет. Кроме штрафов за отказ вакцинироваться от коронавируса предусмотрены и другие меры. Так, работающим гражданам требуется сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19, в противном случае их могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. Тем, кого на рабочем месте обнаружат без ковид-сертификата, грозят штрафы от 600 до 1,5 тысяч евро.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Австрии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для всех граждан. Противникам прививки от COVID-19 грозит штраф до 7,2 тысячи евро, а за отказ платить его предусмотрен арест на четыре месяца.