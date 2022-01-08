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В мире8 января 2022 13:56

В Казахстане задержали корреспондента RT Станислава Обищенко

На сегодняшний день в стране в ходе протестов задержаны более 4,4 тысячи человек
Абдулла ШАКИРОВ
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В Казахстане задержали корреспондента RT Станислава Обищенко

В Казахстане задержали корреспондента RT Станислава Обищенко

Фото: REUTERS

Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко был задержан в Казахстане, сообщает телеканал.

Где именно и при каких обстоятельствах произошел инцидент не уточняется. Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день в Казахстане в ходе протестов задержаны более 4,4 тысячи человек.

Как писал сайт kp.ru, накануне сообщалось, что в Казахстане задержали более 3 тысяч человек. Также в стране ликвидированы 26 вооруженных преступников, 18 из них получили ранения.

Напомним, ситуация в Казахстане из-за беспорядков все еще неспокойная. В нескольких городах прошли серьезные погромы, магазины и торговые центры разгромлены мародерами.

Ранее Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Миротворцы находятся на территории Казахстана по просьбе президента государства. Они не принимают участие в боевых операциях казахских силовиков, заявили в министерстве обороны России.