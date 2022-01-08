Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Антон Бабиков Фото: пресс-служба Союза биатлонистов России

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова стали победителями одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсмены прошли дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды, отправившись при этом на штрафной круг один раз и финишировав с 12 дополнительными патронами. Второе место у биатлонистов из Австрии, которые проиграли россиянам 41,5 секунды. Третьим пришли украинские спортсмены, которые уступили победителям 1 минуту и 03,6 секунды, передает «КП-Спорт».

В воскресенье, 9 января, в Оберхофе пройдут два последних старта этого этапа Кубка мира – мужчины и женщины побегут гонки преследования.

Как писал сайт kp.ru, накануне россиянин Александр Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут и 0,8 секунды. Логинов один раз промахнулся на огневых рубежах.