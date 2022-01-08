Видео обрушения моста в центре Минска появилось в сети Фото: кадр из видео

В сети опубликовали видео с моментом обрушения моста в центре Минска. Кадры появились в Telegram-канале MINSKNEWS.BY.

На видео можно увидеть, как рушится пешеходная часть конструкции. Стоявший под мостом человек успел отбежать и не пострадал.

Как сообщается на сайте городского исполнительного комитета Минска, инцидент произошел на пересечении проспекта Победителей и улицы Богдановича ночью 8 января 2022. В связи с происшествием движение транспорта сначала отменили, позже его частично восстановили.

В феврале городские власти планировали начать капитальный ремонт переправы, однако из-за обрушения работы перенесли. Причины происшествия выясняются.

Как писал сайт kp.ru, в белорусском городе Гродно обрушилась часть дороги на новом мосту, который хотели открыть за несколько дней до происшествия.