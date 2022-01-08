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В мире8 января 2022 16:30

Минобороны Турции заявило о готовности оказать поддержку Казахстану

Нур-Султан важный союзник для Анкары, отметил глава ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
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Минобороны Турции заявило о готовности оказать поддержку Казахстану

Минобороны Турции заявило о готовности оказать поддержку Казахстану

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция готова оказать поддержку Казахстану в связи с беспорядками в стране, заявил министр обороны Турецкой республики Хулуси Акар.

«Если Казахстан обратится с какой-либо просьбой к Анкаре, мы будем готовы оказать ее в полном объеме. Турция была и будет рядом с Казахстаном», – сказал глава ведомства на встрече с журналистами

Как отметил Акар, Казахстан является важным союзником Турции. Он также выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в стране.

Тем временем МИД России сообщил, что сейчас обстановка в Казахстане постепенно нормализуется. Там полностью возобновлено движение пассажирских поездов и стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Кроме того, полиция зачистила от протестующих в Алма-Ате административные здания и ликвидировала или задержала боевиков, отметили в министерстве.

Как писал сайт kp.ru, ранее Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Миротворцы находятся на территории Казахстана по просьбе президента государства. Они не принимают участие в боевых операциях казахских силовиков.