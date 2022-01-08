Под Алма-Атой несколько часов идет перестрелка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пригороде Алма-Аты уже несколько часов идет перестрелка. Бой ведется вдоль трассы Алма-Ата – Бишкек, передает Sputnik Казахстан.

Местные жители рассказали, что перестрелка длится несколько часов. Среди участников, вероятно, есть граждане Киргизии, которые пытаются прорваться домой.

Как писал сайт kp.ru, накануне утром на центральной площади Алма-Аты лежали много тел погибших, которые появились после разгона демонстрации силовиками. Об этом рассказал с места событий специальный корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин.

Позже днем в центральной части Алма-Аты, в районе площади Республики, началась очередная перестрелка. К месту происшествия пригнали бронеавтомобиль, в котором находились военные. Они потребовали участников срочно покинуть территорию.