Электричество отключили на всей территории Ливана Фото: REUTERS

Во всем Ливане в субботу, 8 января, отключили элеткричество. По информации местных СМИ, это связано с конфликтом вокруг электростанции в деревне под Бейрутом.

«Компания Electricite du Liban отключила подачу электроэнергии на всей территории Ливана», – передает местный телеканал Al-Jadeed.

Как уточняется в сообщении, жители деревни Арамун пытались проникнуть на электростанцию во время протестов против постоянных отключений электричества. В результате этого электросеть перестала работать. Отмечается, что подача электричества приостановлена и в аэропорту Бейрута.

Как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года из-за остановки работы двух крупнейших электростанций в связи с нехваткой топлива жители Ливана остались без электричества. Жители страны провели без электричества несколько дней. За день до этого власти Ливана зарезервировали кредит на импорт топлива.