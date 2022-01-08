Белый дом заявил, что события в Казахстане не связаны с США Фото: REUTERS

Протесты и беспорядки в Казахстане не имеют никакого отношения к Соединенным Штатам, заявил на брифинге представитель администрации США высокого ранга.

События последних дней в Казахстане не связаны с Соединенными Штатами никаким значимым образом, заявил представитель администрации США.

«Происходящее в Казахстане никаким значимым образом с нами не связано», – сказал он.

Как отметил представитель Белого дома, Вашингтон обеспокоен возможностью применением насилия против мирных протестующих в Казахстане и вопросами безопасности американских сотрудников в республике. По его словам, США разрабатывают «соответствующие планы».

Как писал сайт kp.ru, Госдеп США разрешил отъезд сотрудников генерального консульства Соединенных Штатов в Алма-Ате в связи с разрушением инфраструктуры, распространением коронавируса и угрозой новых беспорядков.

Ранее Белый дом заявлял о непричастности к беспорядкам в Казахстане.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческий контингент из числа сил Организации договора о коллективной безопасности останется в Казахстане, пока ситуация в стране не стабилизируется.