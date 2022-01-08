Захарова: США и Запад больше не могут делать вид, что в Казахстане идут «мирные протесты»

Захарова заявила, что США и Запад больше не могут делать вид, что в Казахстане идут «мирные протесты» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соединенные Штаты и страны Запада не в состоянии делать вид, будто в Казахстане идут мирные протесты, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«США и Запад не в состоянии делать больше вид, что речь идет о каких-то мирных протестах. Комментировать им нечего. Это отчаяние и отсутствие аргументов или отчаяние от отсутствия аргументов», – сказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как отметила Захарова, представители Белого дома в ситуации, когда им задают вопросы о событиях в Казахстане, попадают «в тупик» и произносят в ответ «детский лепет».

Напомним, в пятницу, 7 января, госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил во время пресс-конференции по поводу трагических событий в Казахстане. Решение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести в страну миротворческий контингент американский дипломат оценил репликой: «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Сайт kp.ru писал, как МИД РФ отрегировал на слова Блинкена.