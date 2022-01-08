Задержанного в Казахстане корреспондента RT отпустили

Задержанного в Алма-Ате внештатного корреспондента телеканала RT выпустили на свободу Фото: REUTERS

Задержанного в Алма-Ате внештатного корреспондента телеканала RT Станислава Обищенко к этому часу выпустили на свободу, журналист уже позвонил жене.

По словам продюсера RT Россия Михаила Краснова, съемочная группа телеканала приехала из Нур-Султана в Алма-Ату, где собирались снять военную технику на площади Республики для подсъёма военной техники. Когда корреспондент «находился на другой стороне дороги, подъехала машина с военными — пригрозили автоматом, поставили на колени и заставили пройти в машину».

Ранее сайт kp.ru писал о задержании Станислава Обищенко, но на тот момент подробности произошедшего еще не были известны. Напомним, на сегодняшний день в ходе протестов в Казахстане задержаны более 4,4 тысячи человек, в том числе иностранные граждане.

В субботу, 8 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что ОБСЕ и другие международные организации даже не поинтересовались судьбой журналистов, подвергшимся нападениям во время протестов в Казахстане.

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