WP: США намерены обсудить с Россией размещение ракет в Европе

США намерены обсудить с Россией размещение ракет в Европе Фото: REUTERS

В ходе переговоров с Россией по стратегической стабильности и безопасности, которые должны пройти в Женеве 10 января, американская делегация намерена обсудить с представителями Москвы размещение ракет Соединенных Штатов и масштабы военных учений в Европе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

По данным собеседников издания, Вашингтон готов обсуждать возможность взять на себя какие-либо обязательства, ограничивающие размещение американских ракет в европейских странах, которые могут представлять угрозу для России. Однако США, по их словам, настроены на переговоры по «принципу взаимности», и Вашингтон не станет заключать никаких соглашений, если Москва не даст ответ на вопросы, беспокоящие США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Штаты готовы обсудить с Россией отказ от размещения ракет на Украине. Между тем, в Пентагоне исключили возможность сокращения военного присутствия США в Европе.

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