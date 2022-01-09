В Бразилии скала обрушилась на лодки с людьми, погибли шесть человек

Момент обрушения скалы попал на видео Фото: Кадр видео

В субботу, 9 января, в бразильском штате Минас-Жерайс огромный кусок скалы рухнул на проплывающие под ним лодки, в которых находилось несколько десятков туристов, любующихся местными красотами. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, пострадали более 30, еще около 20 считаются пропавшими без вести, судьба людей пока неизвестна, сообщает портал AOL.

Трагедия случилась неподалеку от города Капитолиу, на месте проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют водолазы и пожарные, задействованы военнослужащие. Скала упала на четыре туристических катера, на борту каждого из них находилось от 12 до 20 человек, включая детей. Момент обрушения сняли на видео очевидцы.

По словам официальных лиц, пострадали не менее 15 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Между тем, представитель местной пожарной службы сообщил, что в местные больницы были доставлены 32 человека с легкими травмами, 27 из них уже выписаны.

Специалисты считают, что причиной произошедшего стал «внезапный ливень», из-за которого сместились камни. Начато расследование.