Полиция Токио арестовала мужчину, который забаррикадировался в ресторане и взял заложника

ЧП произошло в одном из ресторанов Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поздним вечером в субботу, 8 января, в одном из ресторанов Токио забаррикадировался мужчина, который взял в заложники сотрудника заведения. Полиции удалось задержать злоумышленника, им оказался местный житель по имени Акито Араки, передает телеканал NHK.

Японец пришел в небольшой ресторан возле железнодорожной станции Ёёги как посетитель. Посидел за столиком, а потом передал менеджеру записку, где сообщил, якобы у него при себе бомба. Когда менеджер к нему подошел, стал угрожать ему ножом.

Всех посетителей вывели из помещения на улицу, а полиция около трех часов вела переговоры с Араки, в итоге стражам порядка удалось вывести заложника через задний ход, после чего полицейские бросили внутрь светошумовую гранату и задержали злоумышленника.

В момент ареста при нем были обнаружены два ножа и коробка из-под мобильного телефона, примотанная к руке скотчем. Ее злоумышленник и называл «бомбой». Позже во время допроса Акито Араки объяснил свой поступок следователю желанием быть приговоренным к смертной казни.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе прошлого года мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Токио, пытался устроить в вагоне пожар. Позже, в конце октября, его «подвиг» повторил другой житель столичной префектуры в городе Тёфу. Он тоже объяснил свои действия тем, что хотел быть приговоренным к смертной казни.

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