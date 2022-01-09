Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 9 января, госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, а также пресловутую «российскую агрессию».

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу», - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса.

Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество между США и Евросоюзом, а также кризис в отношениях Литвы с Китаем.

Как писал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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