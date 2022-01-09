Власти Алма-Аты заявили о вспышках ожесточенного сопротивления в городе

Массовые протесты с беспорядками начались в Казахстане 2 января Фото: REUTERS

Заместитель главы городской администрации Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил о вспышках ожесточенного сопротивления в городе.

«Боевики оказывают вооружённое сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», - заявил Бабакумаров в эфире телеканала «Хабар 24».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 8 января, местные жители рассказали, что в окрестностях города, вдоль трассы Алма-Ата – Бишкек, несколько часов длится перестрелка. Люди предполагали, что в ней, возможно, участвуют граждане Киргизии, которые пытаются прорваться домой. Позже в МВД Казахстана заявили, что не подтверждают сообщения о боях в районе поселка Райымбек в пригороде Алма-Аты.

Между тем, обстановка в республике постепенно нормализуется. Накануне стало известно, что общее количество задержанных участников беспорядков в Казахстане превысило 4,2 тысячи человек. По данным сил правопорядка, среди задержанных есть иностранные граждане.

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Узнав, что где-то принимают банковские карты, горожане устремляются туда короткими перебежками, чтобы не попасть под обстрел (подробности).