Что произошло в ночь на 9 января

«КП» – о последних новостях на утро 9 января 2022 года Фото: REUTERS

Вашингтон намерен в случае «нападения» России на Украину внести нашу страну в перечень государств, в отношении которых действуют жесткие экспортные ограничения, сообщило агентство AP со ссылкой на анонимных американских чиновников из числа официальных лиц. На сегодняшний день такое эмбарго распространяется на четыре страны – Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию.

В ходе переговоров с Россией по стратегической стабильности и безопасности, которые должны пройти в Женеве 10 января, американская делегация намерена обсудить с представителями Москвы размещение ракет Соединенных Штатов и масштабы военных учений в Европе.

Также сообщалось, что США готовы обсудить с Россией отказ от размещения ракет на Украине. Между тем, в Пентагоне исключили возможность сокращения своего военного присутствия в Европе.

К слову, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США «поднять себе настроение» перед встречей в Женеве. Так она прокомментировала заявление Вашингтона о том, что что США идут на переговоры с Россией «с ощущением реализма, а не оптимизма».

В МВД считают, что штампы о браке и детях в паспорте не нужны. Необходимость в таких отметках отпала с развитием электронного документооборота, ведь теперь любой орган государственной власти или местного самоуправления может за секунды получить самую достоверную информацию о каждом россиянине.

Накануне президент Казахстана принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура по жертвам трагических событий на территории страны. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших. Между тем, этой ночью власти Алма-Аты заявили о вспышках ожесточенного сопротивления в городе.

Корреспондент «КП» отправился в казахстанскую глубинку, чтобы своими глазами увидеть, как простой народ переживает смуту.

Тем временем на Кипре местные вирусологи обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом вариантов «Дельта» и «Омикрон», он получил название «Дельтакрон».

В Бразилии огромный кусок скалы рухнул на четыре катера, в которых находилось несколько десятков туристов. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, пострадали более 30, еще около 20 считаются пропавшими без вести, ведутся их поиски. Момент обрушения сняли на видео очевидцы.

Армия Норвегии столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за проблем с поставками, причиной которых стала пандемия коронавируса. Теперь все норвежские призывники после окончания военной службы должны будут возвращать тыловикам свои трусы, носки и, конечно же, бюстгальтеры.

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