Американские ученые сообщили, что антитела после коронавируса способны атаковать здоровые клетки

В США сообщили, что антитела после коронавируса способны атаковать здоровые клетки Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа ученых Института сердца в Лос-Анджелесе сообщила, что антитела после болезни коронавирусной инфекцией способны ошибочно атаковать здоровые клетки.

Как уточняется в статье для Journal of Translational Medicine, это происходит через несколько месяцев после болезни. В частности, у медиков, которые переболели еще до появления вакцин, выявляли антитела, которые вызывали хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Напомним, на Кипре местные вирусологи обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, являющийся гибридом вариантов «Дельта» и «Омикрон». Об этом журналистам рассказал заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис. Основа нового штамма повторяет основу «Дельты», однако он еще имеет несколько таких же, как «Омикрона», мутаций. Как сообщил ученый, во взятых пробах были найдены 10 из 30 мутаций омикрон-варианта.