Около 300 человек задержаны при попытке незаконно покинуть Казахстан

В Казахстане около 300 человек задержали при попытке незаконно покинуть страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Казахстана задержала около 300 человек при попытке нелегально покинуть страны. Как уточнила пресс-служба МВД страны, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности главы ведомства Ерлана Тургумбаева, задержанные пытались пересечь госграницу пешком или на автотранспорте.

- У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег как в отечественной, так и в иностранной валюте, — рассказал Тургумбаев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 8 января, местные жители рассказали, что в окрестностях города, вдоль трассы Алма-Ата – Бишкек, несколько часов длится перестрелка. Люди предполагали, что в ней, возможно, участвуют граждане Киргизии, которые пытаются прорваться домой. Позже в МВД Казахстана заявили, что не подтверждают сообщения о боях в районе поселка Райымбек в пригороде Алма-Аты.