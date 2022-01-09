МВД Казахстана сообщил, что ситуация стабилизирована во всех регионах страны

В Казахстане сообщили, что ситуация стабилизирована во всех регионах страны Фото: REUTERS

И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил о стабилизации ситуации во всех регионах страны.

- На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов, — сказал он, выступая с обращением.

Он уточнил, что в субъектах страны восстанавливают работу коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

До этого Тургумбаев сообщил, что полиция Казахстана задержала около 300 человек при попытке нелегально покинуть страны. Задержанные пытались пересечь госграницу пешком или на автотранспорте. У них изъяли огнестрельное оружие, а также крупные суммы денег.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что сейчас обстановка в Казахстане постепенно нормализуется. Там полностью возобновлено движение пассажирских поездов и стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Кроме того, полиция зачистила от протестующих в Алма-Ате административные здания и ликвидировала или задержала боевиков, отметили в министерстве.