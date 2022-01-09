В «Роскосмосе» считают маловероятным столкновение астероида Апофис с Землей в 2029 году

В России считают маловероятным столкновение астероида Апофис с Землей в 2029 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российской государственной корпорации «Роскосмос» назвали маловероятной вероятность столкновения астероида Апофис с Землей в 2029 году.

Ранее СМИ со ссылкой на Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), который входит в структуру МЧС, сообщили, что очень опасный астероид под названием Апофис весом около 27 миллионов тонн весной 2029 года очень близко подлетит к Земле. Как сообщили специалисты, 13 апреля 2029 года космический объект диаметром почти 400 метров подлетит к нашей планете на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. В момент наибольшего сближения между Апофисом и Землей будет примерно 38,4 тысячи километров.

- Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала, — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

Также в госкорпорации выяснили вероятность столкновения с другим астероидом, который должен опасно сблизиться с Землей в 2095 году. Вероятность составила всего 0,02%.