Российские миротворцы охраняют жизненно важные объекты в Казахстане

Миротворцы России охраняют жизненно важные объекты в Казахстане Фото: REUTERS

Российские военные из состава миротворческих сил ОДКБ охраняют жизненно важные объекты в Казахстане. Об этом сообщило Министерство обороны России.

- Подразделения ВДВ осуществили переброску самолетами военно-транспортной авиации из аэродромов на территории России, после разгрузки колонна совершила марш к местам дислокации, где после уяснения обстановки военнослужащие российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач, — говорится в сообщении военного ведомства.

Военным поручили охранять жизненно важные объекты и объекты социальной инфраструктуры.

Кроме того, российские миротворцы проводят тренировки, в рамках которых отрабатывают предотвращение внештатных ситуаций.

Более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Ранее исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил о стабилизации ситуации во всех регионах страны. Он уточнил, что в субъектах страны восстанавливают работу коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

До этого Министерство иностранных дел России сообщило, что сейчас обстановка в Казахстане постепенно нормализуется. Там полностью возобновлено движение пассажирских поездов и стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Кроме того, полиция зачистила от протестующих в Алма-Ате административные здания и ликвидировала или задержала боевиков, отметили в министерстве.