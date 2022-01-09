Правопреемники умерших пенсионеров смогут оформить заявление на получение пенсионных накоплений через «Госуслуги» с 30 января 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Россияне-правопреемники умерших пенсионеров смогут подать заявление на получение пенсионных накоплений через портал «Госуслуги» с 30 января 2022 года. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Документ нужно будет подписать электронной подписью правопреемника, которую можно лично получить в МФЦ, пишет «Российская газета».

Правопреемников будут извещать через портал «Госуслуги» не позднее чем через 10 дней после получения документов о смерти пенсионера или личного обращения россиянина в ПФР. Если у гражданина нет личного кабинета в «Госуслугах», то его известят по «Почте России» или через электронную почту.

Как ранее писал сайт kp.ru, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как в новом 2022 году изменятся пенсии россиян. С 1 января выплаты неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца были проиндексированы на 5,9%. Она добавила, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%, после чего размер социальной пенсии по старости составит 6242 рубля. Кроме того, летом перерасчет пенсии ждет работающих пенсионеров.