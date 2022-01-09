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В мире9 января 2022 6:32

Жители новостройки в Киеве отапливают свои квартиры дровами

В ЖК есть канализация и водопровод, а проведение газа и не планировалось
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Киеве жители новостройки отапливают свои квартиры дровами

В Киеве жители новостройки отапливают свои квартиры дровами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве жители 16-этажной новостройки отапливают квартиры дровами. Об этом рассказал украинский журналист Владимир Гуцул.

- Многоэтажка «на дровах». Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме, — написал он в Facebook.

Гуцул также пошутил, что теперь жители этого дома могут не беспокоиться о ценах на газ.

Позже жители дома рассказали, что в ЖК есть канализация и водопровод, а проведение газа и не планировалось.

Напомним, экономист Алексей Кущ считает, что страны Европы спровоцировали политику, при которой действия «Газпрома» в сфере энергетики угрожают снабжению Украины газом. По словам украинского экономиста, «Газпром» нанес политической элите Украине «несколько ударов под дых», которые выражались в закрытии реверса газа из Венгрии и в сокращении прокачки топлива через территорию страны в сторону Словакии. Кущ заявляет, что ГТС Украины становится не нужной Европе, поскольку страны работают по принципу «политический контроль над проектами транзита - низкие цены на природный газ». По его мнению, только Украина с её виртуальным реверсом газа не может обеспечить себя дешёвым топливом, несмотря на то что имеет собственную ГТС.