«Пропавший» российский актер Глинников найден живым в горном лагере в Алма-Ате

Илья Глинников Фото: Иван ВИСЛОВ

Российского актера Илью Глинникова, известного по роли в комедийном сериале «Интерны», нашли в горном лагере в Алма-Ате.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист несколько дней не выходил на связь. В конце 2021 года он отправился в экспедицию на пик Талга в составе группы туристов.

Как сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям, с актером все в порядке. Сегодня, 9 января, вместе с другими членами тургруппы он уехал в аэропорт, откуда отправится в Россию вывозным бортом.

Ранее исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о стабилизации ситуации во всех регионах страны. Он уточнил, что в субъектах страны восстанавливают работу коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

До этого Министерство иностранных дел России сообщило, что сейчас обстановка в Казахстане постепенно нормализуется. Там полностью возобновлено движение пассажирских поездов и стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Кроме того, полиция зачистила от протестующих в Алма-Ате административные здания и ликвидировала или задержала боевиков, отметили в министерстве.