Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 6:54

«Пропавший» российский актер Глинников найден живым в горном лагере в Алма-Ате

Сегодня, 9 января, вместе с другими членами тургруппы он уехал в аэропорт, откуда отправится в Россию вывозным бортом
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Илья Глинников

Илья Глинников

Фото: Иван ВИСЛОВ

Российского актера Илью Глинникова, известного по роли в комедийном сериале «Интерны», нашли в горном лагере в Алма-Ате.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист несколько дней не выходил на связь. В конце 2021 года он отправился в экспедицию на пик Талга в составе группы туристов.

Как сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям, с актером все в порядке. Сегодня, 9 января, вместе с другими членами тургруппы он уехал в аэропорт, откуда отправится в Россию вывозным бортом.

Ранее исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о стабилизации ситуации во всех регионах страны. Он уточнил, что в субъектах страны восстанавливают работу коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

До этого Министерство иностранных дел России сообщило, что сейчас обстановка в Казахстане постепенно нормализуется. Там полностью возобновлено движение пассажирских поездов и стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Кроме того, полиция зачистила от протестующих в Алма-Ате административные здания и ликвидировала или задержала боевиков, отметили в министерстве.