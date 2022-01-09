Пропавшего при хаосе в аэропорте Кабула ребенка вернули в семью через пять месяцев

Ребенка, пропавшего при хаосе в аэропорте Кабула, вернули в семью через пять месяцев Фото: из Сети

Семимесячного Сохаила Ахмади передали его семье в Кабуле спустя пять месяцев после его пропажи во время хаоса в аэропорту в столице Афганистана.

Как пишет агентство Reuters, в августе 2021 года ребенка передали через забор американскому солдату, чтобы он не пострадал при давке. Позже мальчика забрал местный таксист, который решил воспитывать его как сына.

В это время родители Сохаила находились в Соединенных Штатах Америки, на военной базе в Техасе. Отец ребенка работал охранником в американском посольстве и опасался мести со стороны «Талибана»*.

Талибы* арестовали таксиста и вынудили его вернуть ребенка в семью. Мужчина согласился вернуть Сохаила его деду в Кабуле. Вероятно, вскоре мальчика отправят к родителям в США.

Семимесячного Сохаила Ахмади передали его семье в Кабуле Фото: REUTERS

Напомним, в августе 2021 года талибы* сообщили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над столицей страны Кабулом. Представитель движения призвал иностранцев покинуть столицу Афганистана или зарегистрироваться у представителей «Талибана»*. Президент Афганистана Ашраф Гани вместе со своими помощниками покинул страну. В аэропорту Кабула образовалось столпотворение: люди пытались быстро покинуть территорию Афганистана. У аэропорта произошло несколько взрывов, унесших жизни десятков человек.

*Запрещенная в России террористическая организация