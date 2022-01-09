Вооруженная банда из 20 человек задержана в Алматинской области Казахстана

В Алматинской области Казахстана задержана вооруженная банда из 20 человек Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Казахстана задержали вооруженную банду из 20 человек в Алматинской области.

- В Алматинской области задержаны более 20 лиц, у которых изъяли 40 единиц оружия, — сообщил местный департамент полиции у себя в Telegram-канале.

Ранее пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что правоохранительные органы Казахстана возбудили 125 уголовных дел после протестов в стране. 5,8 тысячи человек задержаны. Среди них много иностранцев. Уточняется также, что ситуация стабилизирована во всех регионах Казахстана, освобождены все ранее захваченные административные здания.

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявляла, что сумма ущерба от протестов в стране выросла до 212 миллионов долларов. В субъектах страны выявлено 1181 пострадавших субъектов бизнеса и 1351 объект, из них в Алма-Ате - 935 субъектов и 1091 объект.