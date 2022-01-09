Четырехлетняя девочка погибла во время обстрела автомобиля в Алма-Ате

В Алма-Ате при обстреле автомобиля погибли четырехлетняя девочка Фото: REUTERS

Девочке в возрасте четырех лет погибли в результате обстрела автомобиля в казахстанской Алма-Ате.

Об этом сообщило агентство Tengrinews, ссылаясь на заявление детского омбудсмена страны Аружан Саин.

- 7 января машина с четырьмя детьми ехала в Алма-Ату по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. Автомобиль обстреляли. В результате выстрелов умерла четырехлетняя девочка, — сообщила она.

Ранее Саин рассказала, что во время беспорядков в Алма-Ате один ребенок погиб, еще один пострадал. Трагедия произошла в среду, 5 января. Случайная пуля поразила 11-летнего мальчика, когда он прогуливался по улице с родителями. Огнестрельное ранение оказалось смертельным. В аппарате детского омбудсмена рассказали, что 15-летний подросток был доставлен в одну из детских больниц Алма-Аты уже в пятницу, 7 января. У него тяжелые огнестрельные ранения. Врачи продолжают бороться за жизнь юноши. По предварительным данным, подросток находился вместе с отцом в машине, когда ее расстреляли бандиты.