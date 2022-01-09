Депутат Щапов предложил повысить налоги для сверхбогатых россиян до 50%

В Госдуме предложили повысить налоги для сверхбогатых россиян до 50% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Михаил Щапов предложил повысить налоги для обеспеченных россиян.

В частности, налог для граждан с доходом свыше десяти миллионов рублей в год парламентарий предложил поднять до 25%, для сверхбогатых россиян — до 40-50%.

При этом Щапов считает, что для людей с доходом меньше или равным МРОТ нужно снизить налог до 5 или 0%.

- Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей, — цитирует парламентария URA.Ru.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже квартиры или дома, если они покупают на эти средства новое жилье. Закон будет действовать при сделках по продаже недвижимости, начиная с 1 января. От НДФЛ освобождаются доходы, которые получают при продаже недвижимости семьи с двумя и более детьми при приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий. При этом неважен срок, в течение которого продаваемое жилье или же его доля находилось в собственности.