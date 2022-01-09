МВД Казахстана сообщило, что протестующие демонстрировали профессиональные навыки

В Казахстане заявили, что протестующие демонстрировали профессиональные навыки Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что протестующие в стране демонстрировали профессиональные навыки.

- Протестующие демонстрировали профессиональные навыки... Для координации действий ими использовались радиостанции, — сказал он в эфире телеканала «Хабар 24».

Министр добавил, что протестующие атаковали отделения полиции и воинские части, чтобы завладеть оружием.

Ранее пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что правоохранительные органы Казахстана возбудили 125 уголовных дел после протестов в стране. 5,8 тысячи человек задержаны. Среди них много иностранцев. Уточняется также, что ситуация стабилизирована во всех регионах Казахстана, освобождены все ранее захваченные административные здания.

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявляла, что сумма ущерба от протестов в стране выросла до 212 миллионов долларов. В субъектах страны выявлено 1181 пострадавших субъектов бизнеса и 1351 объект, из них в Алма-Ате - 935 субъектов и 1091 объект.