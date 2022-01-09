60% россиян знают о национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства»

Почти половина россиян считают, что внутренний туризм в нашей стране развивается. Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа туристический кэшбек, кэшбек за детские лагеря, развитие туристической инфраструктуры – самые узнаваемые меры национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по итогам 2021 года.

Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре.

«Почти половина (47%) россиян считают, что внутренний туризм в России развивается. Более четверти (26%) респондентов отметили, что на рынке стало больше туристических предложений, еще 23 % считают, что появилось больше понятной информации о местах, которые можно посетить и туристических услугах. 10% россиян оценили соотношение цены и качества предоставляемых услуг. 32% респондентов затруднились ответить», – рассказала заместитель генерального директора по коммуникационным проектам Ирина Осадчая.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет.

Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» можно получить кэшбек 20% за поездку по России, а также кэшбек 50% от стоимости путевки в детский лагерь.

Согласно опросу, 19% уже россиян возвращали кэшбек от стоимости путевки ребенка в оздоровительные лагеря или от стоимости бронирования тура или размещения в гостинице .

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.