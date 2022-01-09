В России выявлено 16 246 случаев заражения коронавирусом 9 января 2022 года

В России выявлено 16 246 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 16 246 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 10 650 849 случаев.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где за день заразились 3274 человека. Вторым идет Санкт-Петербург с 1323 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1124 случая.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 763 летальных исхода. Еще 20 751 человека выписали из больницы после болезни.

Напомним, на Кипре местные вирусологи обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, являющийся гибридом вариантов «Дельта» и «Омикрон». Об этом журналистам рассказал заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис. Основа нового штамма повторяет основу «Дельты», однако он еще имеет несколько таких же, как «Омикрона», мутаций. Как сообщил ученый, во взятых пробах были найдены 10 из 30 мутаций омикрон-варианта.