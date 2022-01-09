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В мире9 января 2022 9:38

Минобороны сообщило, что российские военные проводят тренировки на аэродроме «Алматы»

Миротворцы РФ охраняют жизненно важные объекты и объекты социальной инфраструктуры
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российские военные проводят тренировки на аэродроме «Алматы»

Российские военные проводят тренировки на аэродроме «Алматы»

Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что российские военные проводят тренировки на аэродроме «Алматы». Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства.

- Также на аэродроме «Алматы» подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций, — гласит сообщение пресс-службы.

Отмечается также, что российские миротворцы охраняют жизненно важные объекты и объекты социальной инфраструктуры.

Ранее пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что правоохранительные органы Казахстана возбудили 125 уголовных дел после протестов в стране. 5,8 тысячи человек задержаны. Среди них много иностранцев. Уточняется также, что ситуация стабилизирована во всех регионах Казахстана, освобождены все ранее захваченные административные здания.

Позже исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что протестующие в стране демонстрировали профессиональные навыки. В частности, для координации действий они использовали радиостанции.