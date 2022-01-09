Шойгу заявил, что Россия не имеет права проигрывать в информационной войне

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ не может проиграть в информационной войне.

- Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права, — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

По мнению Шойгу, время, когда информация была лишь «обслугой нашей деятельности», давно прошло, и к ней необходимо относиться серьезно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что Россия планирует «вторжение» на Украину. По его мнению, сейчас идет активная информационная кампания, в которой участвуют многие американские издания. Пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами отметил, что заметно нагнетание напряженности, что является попыткой представить Россию как некую сторону, которая якобы угрожает процессу урегулирования. Он также допустил, что подобные публикации являются «камуфляжем» с целью прикрытия агрессивных помыслов Украины.