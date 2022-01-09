Путин обсудит нормализацию ситуации в Казахстане на сессии Совбеза ОДКБ 10 января 2022 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсудит ситуацию в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

- На сессии будет обсужден вопрос «О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации», — гласит текст сообщения.

Мероприятие состоится 10 января 2022 года в онлайн-формате. Армения выступит председателем видеоконференции.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел очередные телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главной темой разговора стала ситуация с беспорядками в Казахстане. На этой неделе главы России и Казахстана уже обсуждали эту проблему. В субботу, 8 января, Токаев сообщил президенту России, что обстановка в стране «развивается в сторону стабилизации», а также поблагодарил его за поддержку в рамках миротворческой миссии ОДКБ. В ходе беседы Путин и Токаев обменялись мнениями по поводу урегулирования ситуации.