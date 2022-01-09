Делегация России прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с Соединенными Штатами Америки по гарантиям безопасности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

- Российская межведомственная делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.

Вечером, 9 января, стороны проведут «предварительные» переговоры в формате ужина.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не намерена идти на уступки в диалоге по гарантиям безопасности. По его словам, Россия продолжит настаивать на правовых гарантиях нерасширения НАТО на Восток, а также отказе от размещения ударных вооружений у российских границ. Рябков отметил, что Россия недовольна теми сигналами, которые в последнее время поступали и от НАТО, и от Соединенных Штатов Америки. По его мнению, в альянсе и Вашингтоне не совсем понимают требования РФ.

До этого представитель администрации США высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией вопрос о неразмещении американских наступательных вооружений на Украине. По его словам, Вашингтон также готов обсудить ограничение количества военных учений.