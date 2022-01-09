Большинство работодателей России планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году

Большинство российских работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН

67% работодателей России планируют повысить заработную плату своим сотрудникам в 2022 году.

- Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% (опрошенных руководителей) компаний, еще 27% не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь 1%, — цитирует руководителя проекта «Банк данных заработных плат» Наталью Данину ТАСС.

В среднем рост зарплат составит 5%. Уточняется, что повышение может быть более значительным, так как даже в рамках одной компании одному сотруднику могут повысить заработную плату на 4%, а другому — на 13%.

Ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 178 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию, мужчинам для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц, женщинам – 155 тысяч. При этом еще в мае этого года среднестатистический россиянин желал иметь для счастья 173 тысячи рублей. Наиболее высокие запросы у жителей Москвы, которым необходимо для счастья 228 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше запросы у жителей Владивостока – 204 тысячи и Ростова-на-Дону – 198 тысяч. В пятерке также оказались Санкт-Петербург и Екатеринбург – 192 и 186 тысяч рублей соответственно.