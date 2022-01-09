Первые три самолета с россиянами вылетели из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский

Три самолета с россиянами вылетели из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский Фото: REUTERS

Консульство России в Алма-Аты сообщило, что первые три самолета с россиянами вылетели из Казахстана.

- Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский, — цитирует консула-советника генконсульства РФ в Алма-Ате Владимира Малышева РИА Новости.

Он отметил, что отправка рейсов будет продолжаться, пока все желающие не покинут Казахстан. Малышев допустил, что не все отправятся именно в Чкаловский.

Ранее в департаменте ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России сообщили, что сотни граждан РФ обратились в ведомство с просьбой вывезти их из Казахстана. Большинство обращений поступило от тех, кто не смог отправиться в Россию регулярными рейсами, поскольку аэропорты Казахстана были закрыты. Среди тех, кто просит помочь с вылетом на родину, главным образом приехавшие в республику на новогодний отдых или к родственникам. В ДСКЦ сообщили, что на консульском учете находится около 60 тысяч граждан России.