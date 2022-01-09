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В мире9 января 2022 11:56

Омбудсмен Казахстана сообщила о гибели трех детей при протестах

Ее слова приводит местный телеканал
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
При протестах в Казахстане погибли три ребенка

При протестах в Казахстане погибли три ребенка

Фото: REUTERS

Уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин сообщила о гибели трех несовершеннолетних во время протестов в стране.

- Среди погибших есть и несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтверждала случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки, — говорится в сообщении телеканала «Хабар 24».

Ранее Аружан Саин сообщила о гибели четырехлетней девочки во время обстрела автомобиля в Алма-Ате. Инцидент произошел в пятницу, 7 января. Ребенок погиб от полученных ранений.

До этого Саин рассказала, что во время беспорядков в Алма-Ате один ребенок погиб, еще один пострадал. Трагедия произошла в среду, 5 января. Случайная пуля поразила 11-летнего мальчика, когда он прогуливался по улице с родителями. Огнестрельное ранение оказалось смертельным.