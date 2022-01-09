Знания о нацпроекте «Цифровая экономика» среди россиян выросли на 15 п.п. за полгода

Подключение к интернет-сети школ - одна из самых узнаваемых мер нацпроекта «Цифровая экономика» по итогам 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подключение к интернет-сети школ, организаций здравоохранения, органов государственной власти и местного самоуправления; перевод 95% массовых социально значимых услуг в электронную форму; подключение к широкополосному интернету малых и удаленных населенных пунктов.

Это самые узнаваемые меры национального проекта «Цифровая экономика» по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре.

«Если в июне 2021 года о том, что знают или что-то слышали о реализации нацпроекта, говорили 57% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 72%, произошел рост на 15 процентных пунктов» — прокомментировала менеджер информационного сопровождения национального проекта «Цифровая экономика» Екатерина Батманова.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Среди участников 26% считают, что цифровая грамотность россиян повысилась. В июне 2021 года такого мнения придерживались 22% опрошенных.

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» расширяется доступ к сети Интернет в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных пунктах. К 2024 году точки доступа к Wi-Fi и вышки сотовой связи появятся в 26,9 тыс. населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек.

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», на портале Госуслуг можно подать документы в вуз, получить справку о размере пенсии и соцвыплат, записать ребенка в кружки или секции и получить другие услуги.

Еще одна инициатива — проект «Цифровые профессии» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» — предлагает россиянам трудоспособного возраста скидку 50% от государства на оплату учебного курса по ИТ-специальности.

Дополнительная информация об инициативах нацпроекта «Цифровая экономика» есть на сайте национальныепроекты.рф.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.