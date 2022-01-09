Российского тиктокера Даню Милохина не пустили на Украину

Тиктокер Даня Милохин Фото: Кирилл Мишин

Российский блогер, тиктокер партнер по танцам на льду Евгении Медведевой в телешоу «Ледниковый период» Даня Милохин не смог попасть на территорию Украины. Об этом интернет-знаменитость сообщил в воскресенье, 9 января, в своем Инстаграм.

Милохин опубликовал в социальной сети несколько "сторис", в которых описал сложившуюся ситуацию.

"Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену <...> Меня не впустили, я враг <...> нас обратно развернули", - заявил Милохин.

На данный момент Милохин находится в Киеве, в аэропорту.

Как ранее писал "КП-Спорт", тиктокер и партнер по танцам на льду Евгении Медведевой в телешоу «Ледниковый период» Даня Милохин вышел на ринг против своего друга и блогера Артема Бабича. Противостояние между интернет-звездами состоялось в маленьком боксерском октагоне. Милохин нарядился во все розовое — яркие шорты с блестками и такого же цвета большими перчатками. Его оппонент выбрал красные длинные шорты, усыпанные белыми звездами.