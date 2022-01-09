Врач-терапевт рассказала, чем можно заразиться от домашних животных Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Врач-терапевт Тина Петровская рассказала, что нет разницы, какое животное появилось в доме - кошка, собака, крыса или ящерица. По ее мнению, у каждого - свой "набор" микроорганизмов и вредителей, а значит риски есть всегда.

Среди самых распространенных и опасных заболеваний врач выделила бешенство, о котором ежегодно твердят ветеринары, требуя прививать подопечных. Считается, что если вирус попадает в организм, то парализует нервную систему, что в конечном итоге приводит к смерти жертвы.

"Следующая группа заболеваний - гельминты или черви, которые селятся в человеке и вызывают нарушение работы внутренних органов, лишай - дерматологическое заболевание, передающееся контактным путем через грибы, которые живут на поверхности кожи, шерсти собак и кошек. Существует и токсоплазмоз. Особенно опасно заразиться им беременной женщине, потому что токсоплазма поражает плод и нарушает работу внутренних органов человека", - рассказала специалист в беседе с "Пятым каналом".

Врач напомнила, что не стоит забывать и о банальных аллергических реакциях на шесть или слюну домашних питомцев.

Ранее эксперты рассказали сайту KP.ru, может ли человек заразиться COVID-19 от кошек. Владельцам животных посоветовали мыть руки с мылом, не прикасаться грязными руками к лицу. У животных, с которыми вы погуляли, мыть лапы и протирать морду.