Метеоролог рассказал о погоде в Москве и Санкт-Петербурге с 10 по 16 января 2022 Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что жители Москвы и Санкт-Петербурга встретят старый Новый год оттепелью.

ПОГОДА В МОСКВЕ С 10 ПО 16 ЯНВАРЯ 2022

"В Москве первый рабочий день после длинных новогодних каникул будет очень снежным: Центральный регион 10 января накроет огромная фронтальная волна с юго-запада, погода будет облачной, а пик снегопадов придется на ночные часы, а днем установится комфортная для этого времени года температура — до пяти-семи градусов мороза", - заявил специалист в беседе с "Пятым каналом"

Так, в середине недели в столице установится господство антициклона: он постепенно прекратит осадки и вызовет понижение температуры. Ночь на среду будет холодной: 16-18, а днем — 13-15 градусов ниже ноля.

ПОГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 10 ПО 16 ЯНВАРЯ 2022

"Первый день после новогодних каникул в Санкт-Петербурге начнется с влияния циклона, погода будет с небольшим снегом, а температурный фон вполне укладывается в рамки календаря и составит -7…-9 градусов", - поделился Леус.

Отмечается, что во вторник этот циклон будет уходить на восток, и в его тыловой части к берегам Невы начнут поступать более холодные воздушные массы. Вместе с ростом атмосферного давления снег прекратится, и к утру похолодает до -19…-21 градуса.

В дневные часы также будет довольно холодно — -12…-14, но уже к 13 января 2022 года температура воздуха в теплом секторе циклона будет постепенно повышаться, пройдет небольшой снег и мокрый снег, температура воздуха повысится до +2 градусов.

Ранее синоптик Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в январе. По его словам, жителям столицы стоит готовиться к умеренно холодным дням.

"В целом, по долгосрочным прогнозам, январь 2022 года ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков", - рассказал он.