Законодатели объявят оружие в России источником повышенной опасности в 2022 году

Новая редакция российского закона об оружии вступит в силу 29 июня 2022 года Фото: Андрей АБРАМОВ

С 29 июня 2022 года оружие в России будет признано источником повышенной опасности. Такая формулировка содержится в изменениях в соответствующий федеральный закон.

Как говорится в документе, законодательство будет дополнено словами "является источником повышенной опасности", которые будут употреблены после слова "оружие". Ранее такой нормы в законодательстве не было.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на доктора юридических наук, заведующего кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонида Головко, изменения могут принести дополнительные проблемы владельцам оружия.

Суть обновления документа в том, что владельцы оружия будут нести ответственность даже без прямой вины. А, например, если на такого человека подадут в суд, если оружие будет использовано кем-то другим. Даже если оно передавалось второму лицу на законных основаниях.

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