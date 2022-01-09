Глава дипломатии Евросоюза Боррель: Диалог в рамках Совета Россия-НАТО не предполагает одобрения российских предложений

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал предстоящие переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия — НАТО. Он подчеркнул, что сам факт переговоров не предполагает, что предложения российской стороны будут одобрены.

"Диалог с Россией на заседании Совета Россия — НАТО не предполагает одобрения российских предложений", - заявил Боррель в своем блоге в воскресенье, 9 января.

Он пояснил, что грядущие переговоры скорее создадут платформу для дипломатических дискуссий. По мнению Борреля, это может быть полезным для управления возможными будущими кризисами, которые могут возникнуть.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности запланирован на воскресенье, 9 января. По словам дипломата, российская сторона идет на переговоры с рабочим настроем.