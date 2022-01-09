Новый глава МИД Чехии заявил, что намерен искать путь для разморозки отношений с Россией

В МИД Чехии продолжится проведение круглых столов с участием экспертов ведущих политических партий республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что намерен искать путь для разморозки отношений с Россией. От отметил, что для этого потребуются время и терпение, но диалог между странами необходимо нормализовать.

Липавский вступил в должность 17 декабря 2021 года. По его словам, МИД Чехии при нем продолжит проведение круглых столов с участием экспертов ведущих политических партий республики, в ходе которых будут обсуждаться перспективы отношений с Россией.

"Мы будет искать путь, как разморозить чешско-российские [отношения]. Для этого потребуется время и терпение. Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие", - заявил Липавский на телеканале СТ24.

Глава МИД добавил, что включение в список недружественных России государств - нехорошая ситуация и повод для Чехии сделать все, чтобы из этого списка быть исключенной.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Чехии Милош Земан недавно был госпитализирован в одну из пражских больниц. Сразу после выписки он заявил, что полностью отказался от употребления алкоголя и табака.