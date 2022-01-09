В Алма-Ате задержали 852 участника беспорядков

В числе задержанных те, кто совершил нападение на полицейский департамент Фото: REUTERS

В Алма-Ате были задержаны 852 человека, участвовавших в массовых беспорядках. Среди них те, кто совершил нападение на полицейский департамент 6 января, сообщили в правоохранительных органах Казахстана.

По словам официального представителя городского оперативного штаба Алма-Аты Салтаната Озирбека, участники массовых беспорядков были задержаны в рамках проведения антитеррористической операции. Некоторые из них также подозреваются в мародёрстве, ограблениях и других преступлениях.

У ряда задержанных были изъяты из незаконного оборота 18 единиц огнестрельного оружия и почти 1 400 боеприпасов к ним, сообщает телеканал "Хабар-24". Представитель городского оперштаба сообщила, что правоохранительные органы зачистили от участников беспорядков ряд районов Алма-Аты, сообщает Озирбек.

Как ранее писал сайт kp.ru, национальный банк Казахстана приостановил работу обменных пунктов в стране. Как сообщается на сайте регулятора, это сделано в целях безопасности в связи с происходящими в стране событиями.