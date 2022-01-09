Блинкен заявил о возможности восстановить договоренности о ракетах средней и меньшей дальности

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверие российско-американских переговоров по безопасности рассказал о перспективах восстановления договоренностей с Россией по размещению в Европе ракет средней и меньшей дальности. По его мнению, на данный момент есть все шансы восстановить соглашения.

Как напомнил Блинкен в интервью телеканалу ABC, в прошлом между Россией и США существовали договоренности по этому вопросу, но прежняя американская администрация разорвала соответствующее соглашение в 2019 году. Причиной стало то, что Россия якобы нарушила условия соглашения.

"Предыдущая администрация [США] из него вышла. Есть основания это возобновить", - заявил Блинкен.

Как ранее писал сайт kp.ru, предложение России по одностороннему мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности остается в силе, заявил на Восточноазиатском саммите глава государства Владимир Путин.