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Политика9 января 2022 17:19

Боррель заявил, что Россию ждут последствия в случае эскалации на Украине

Свое мнение Боррель выразил в своем блоге
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (32)Комментарии (32)(32)
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Фото: REUTERS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в очередной раз заявил, что Россию ждут некие "последствия" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, в этом случае Москва понесет "большие издержки".

Свое мнение Боррель выразил в своем блоге в воскресенье, 9 января. Он сделал это накануне очередного раунда диалога о стратегической стабильности, который Россия и США проведут в Женеве.

"Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России", - написал глава дипломатии Евросоюза.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал предстоящие переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия — НАТО. Он подчеркнул, что сам факт переговоров не предполагает, что предложения российской стороны будут одобрены.