Госсекретарь США Блинкен считает, что Россия намерена восстановить СССР

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос журналистов о том, стремится ли Россия восстановить порядок, который существовал при СССР. По мнению американского политика, это является одной из целей российского лидера Владимира Путина.

"Я считаю, что это так, это одна из целей президента Путина", - заявил Блинкен в интервью журналистам CNN.

Госсекретарь США добавил, что имеет в виду восстановление сферы влияния России над постсоветскими странами. Именно к этому, по его мнению, стремится Кремль. США же, подчеркнул Блинкен, считают это неприемлемым.

Как ранее писал сайт kp.ru, в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета. Политики – главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и России – рассказывали о планах дальнейшего объединения.