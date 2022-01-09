Экс-замглавы Минпросвещения Ракова спасла жизнь сокамернице

Экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, спасла жизнь сокамернице. Инцидент произошел в СИЗО-6 "Печатники" в Москве, где бывшая чиновница находится под стражей.

Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, в камере СИЗО вместе с Раковой находится около 40 человек. Одна из сокамерниц экс-чиновницы решила свести счеты с жизнью, но та оказала ей первую помощь и тем самым спасла.

"Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию", - рассказала Меркачева ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова останется под стражей до весны 2022 года по решению Тверского суда Москвы. Экс-чиновница обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.